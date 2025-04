Guia da Série D 2025: tudo o que você precisa saber sobre a competição

Dono do Bento Freitas, Brasil de Pelotas será um dos representantes do Rio Grande do Sul na Série D de 2025.

De sábado (19) até o final de setembro, 64 times dos 26 Estados do Brasil e um do Distrito Federal terão uma longa e difícil caminhada pela frente: é a Série D do Brasileirão. A Quarta Divisão vai indicar quatro times para o acesso à Série C em 2026.