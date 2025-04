Guia da Série C 2025: tudo o que você precisa saber sobre a competição

Caxias e Ypiranga voltarão a se enfrentar na Série C. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Começa neste sábado (12) a Série C do Brasileirão. A competição contará com a participação de dois times gaúchos: Ypiranga e Caxias.

Tudo o que você precisa saber sobre a Série C

Primeira rodada

12/4 - Sábado

16h - Ituano x Brusque (Estádio Novelli Jr., em Itu-SP)

Figueirense x Ponte Preta (Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC

CSA x Anápolis (Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Botafogo x Confiança (Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB)

13/4 - Domingo

16h - Retrô x Tombense (Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE)

Itabaiana x Náutico (Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana-SE)

Guarani x Maringá (Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP)

São Bernardo x ABC (Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo-SP)

Caxias x Floresta (Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS)

14/4 - segunda-feira

20h - Londrina x Ypiranga (Estádio do Café, em Londrina-PR)

Galeria dos Campeões

Criada pela CBF em 1981, a Série C do Campeonato Brasileiro custou a ter continuidade. Só em 1994 passou a ser ininterrupta e desde 2006 passou a ter o formato atual, com acesso de quatro equipes à Série B por temporada. Nunca um time gaúcho foi campeão. Já subiram em outras posições o Brasil de Pelotas em 2015, e o Juventude em 2016 e 2019.

Últimos 10 campeões

2024 – Volta Redonda (RJ)

2023 – Amazonas (AM)

2022 – Mirassol (SP)

2021 – Ituano (SP)

2020 – Vila Nova (GO)

2019 – Náutico (PE)

2018 – Operário (PR)

2017 – CSA (AL)

2016 – BOA EC (MG)

2015 – Vila Nova (GO)

Curiosidades

Estreantes

Dois times vão jogar o campeonato pela primeira vez em 2025: Maringá (PR) e Retrô (PE).

Campeões

Só quatro equipes desta temporada, já foram campeãs da Série C: ABC (2010), CSA (2017), Ituano (2003 e 2021) e Náutico (2019).

Nunca na B

Além dos dois estreantes na Série C (Maringá e Retrô), outros dois times jamais conseguiram o acesso para a Série B: Ypiranga (RS) e Floresta (CE).

Maior jejum

Fora as quatro equipes que nunca jogaram a Série B do Brasileiro, o maior jejum de acesso à segundona está com o Itabaiana (SE): 42 anos da última participação na Série B, em 1983. Depois aparecem o Anápolis (GO), com 39 anos (1986), e o Botafogo (PB), com 36 (1989).

Alguma vez na elite

Mais da metade dos participantes pode se orgulhar de, em algum momento, ter disputado a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uns recentemente, outros nem tanto. Confira a lista e o último ano na elite nacional: ABC (1985), Botafogo-PB (1986), Caxias (1979), Confiança (1984), CSA (2019), Figueirense (2016), Guarani (2010), Itabaiana (1982), Londrina (1982), Náutico (2013) e Ponte Preta (2017).

SAFs

Só três times da atual Série C já são consideradas Sociedades Anônimas do Futebol: Figueirense (SC), Londrina (PR) e Maringá (PR).

Mapa do Brasil

O Nordeste é maioria no campeonato, com oito times de seis Estados: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Depois vem o Sul com seis equipes dos três Estados: duas gaúchas, duas catarinenses e duas paranaenses. O Sudeste têm cinco times, sendo quatro paulistas e um mineiro. E o Centro-Oeste é representado, exclusivamente, pelo Anápolis, de Goiás.