Guarani contrata Andrey Ventura, eleito melhor goleiro do Capixaba, para Série C

O Guarani segue ativo no mercado para reforçar seu elenco visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube acertou a contratação do goleiro Andrey Ventura, de 31 anos, que estava na Desportiva Ferroviária-ES, onde foi eleito o melhor jogador na posição em eleição feita pela Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas (ACEC).