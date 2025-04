Guarani confirma mudanças no elenco e fecha preparação para estreia na Série C

O Guarani está pronto para dar o pontapé inicial na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do time campineiro será no domingo, às 16h, diante do Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O duelo marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história do futebol nacional.