Guarani acerta com atacante Cristiano e chega a sete reforços para a Série C

O Guarani anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Cristiano, de 23 anos, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São José. O jogador fez 16 partidas e marcou um gol pela equipe paulista, e chega ao Brinco de Ouro para reforçar o setor ofensivo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.