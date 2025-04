Grêmio ou Fluminense: qual clube Renato Portaluppi treinou mais vezes?

Renato conquistou a Copa do Brasil pelos dois clubes. Montagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação / Marcos Arcoverde / Banco de Dados

O técnico Renato Portaluppi foi anunciado como comandante do Fluminense nesta quinta-feira (3). Esta será sua sexta passagem pelo clube carioca. O que leva à pergunta: qual tricolor Renato treinou mais, o gaúcho ou o carioca?

O treinador gaúcho teve mais passagens pelo tricolor do Rio. Entre 2002 e 2003, foi técnico por duas vezes, com uma curiosidade: chegou à semifinal do Brasileirão e, no ano seguinte, já nos pontos corridos, fazia campanha ruim e foi demitido. Três meses depois, foi recontratado, com o time em situação ainda pior na tabela.

Sua passagem mais vitoriosa pelo Fluminense aconteceu em 2007. Renato chegou ao clube após passagem pelo Vasco e, no mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil ao vencer o Figueirense. O título garantiu vaga na Libertadores de 2008. O Fluminense chegou à final, mas perdeu nos pênaltis, em pleno Maracanã, para a LDU.

As duas passagens mais recentes pelas Laranjeiras, no entanto, não foram marcantes. Em 2009, Renato permaneceu apenas dois meses no cargo. Em sua última passagem pelo clube, em 2014, a saída também foi rápida: foram apenas três meses no comando.

Passagens pelo Grêmio

Já no Grêmio, foram quatro passagens. A primeira foi em 2010, quando pegou um time que ia mal no Brasileirão e o levou ao 4º lugar naquela edição, garantindo vaga na Libertadores de 2011. No entanto, após uma sequência de resultados negativos, pediu demissão em junho do ano seguinte.

A segunda passagem pelo tricolor gaúcho ocorreu em 2013. Renato chegou em julho, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Novamente, fez boa campanha no Brasileirão, sendo vice-campeão. Contudo, não renovou o contrato ao fim da temporada e deixou o Grêmio novamente.

A terceira, mais longa e vitoriosa, começou em 2016, quando assumiu o clube em setembro e logo engatou uma excelente sequência que levou ao título da Copa do Brasil daquele ano. No ano seguinte, veio o título da Libertadores. Durante esse ciclo, o Grêmio ainda venceu a Recopa Sul-Americana de 2018 e os Campeonatos Gaúchos de 2018, 2019 e 2020. A passagem se encerrou após a eliminação para o Independiente del Valle na fase de pré-Libertadores de 2021.

O mais recente trabalho de Renato pelo Grêmio começou em setembro de 2022, após a demissão de Roger Machado durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, o time era o terceiro colocado, 12 pontos atrás do líder Cruzeiro. No fim, o treinador conseguiu terminar em segundo.

No ano seguinte ao acesso, Renato conseguiu dar mais sua cara ao time e contou com um grande reforço. Luis Suárez chegou ao Tricolor e formou uma dupla de sucesso com o treinador. Juntos, conseguiram o vice-campeonato do Brasileirão, com Suárez sendo eleito o craque da competição. Além disso, o Grêmio conquistou o hexa do Gauchão.

Na temporada de 2024, a situação não era a mesma do ano anterior. Mesmo assim, Renato liderou o Grêmio para mais um título estadual. O Tricolor se tornou heptacampeão do Gauchão pela segunda vez na história ao vencer o Juventude na decisão.

Apesar do título conquistado, 2024 foi um ano complicado para o Grêmio. Após um Brasileirão turbulento e com risco de rebaixamento até as rodadas finais, Renato não teve seu vínculo renovado com o clube.

Quantos jogos Renato fez por Grêmio e Fluminense

Apesar de ter mais passagens pelo Fluminense, é o Grêmio o clube que Renato Portaluppi mais treinou. São 564 partidas no comando do Imortal, contra 202 pelo tricolor carioca, número que aumentará nesta nova passagem.

O técnico gaúcho ainda tem passagens pelo Madureira (2001), Vasco da Gama (entre 2005 e 2007 e em 2008), Bahia (2010), Athletico Paranaense (2011) e Flamengo (2021).