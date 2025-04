Gre-Nal pode fechar dois anos com vitórias de um só lado; confira as maiores sequências invictas

Inter iniciou sequência invicta no Gre-Nal 440. André Ávila / Agencia RBS

Pode não ser tanto, mas está longe de ser pouco. O Gre-Nal vive um momento de domínio colorado. São sete jogos sem derrota, uma sequência que está mais para incomum do que para comum. Entre o clássico número 440 e o 446 só deu Inter ou empate. Neste sábado (19), às 21h, esses números estarão em jogo na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão.

A última vez que o Grêmio venceu foi no clássico 439, em 21 de maio de 2023. Se não sair com os três pontos neste sábado, completará dois anos sem superar o maior rival.

O Inter, ainda treinado por Mano Menezes, levou 3 a 1 na casa gremista, em partida válida pelo primeiro turno do nacional. Depois, são cinco vitórias do Inter e dois empates. A série começou no 3 a 2 no clássico 440.

É a maior sequência de invencibilidade da década. O Grêmio havia sido a última equipe a atingir a marca. Ficou 11 partidas sem ser batido pelo rival, entre 17 de março de 2019, no Gre-Nal 418, e 3 de outubro de 2020, no clássico 428.

Apesar do alto volume de jogos, o período foi inferior a dois anos. Foram seis vitórias gremistas e cinco empates.

Em relação ao Inter, a marca anterior mais longeva que a atual foi entre os Gre-Nais 394 e 402, entre dezembro de 2012 e agosto de 2014, também sem fechar dois anos. Foram cinco vitórias vermelhas e quatro empates.

A maior hegemonia do Grêmio, em termos de invencibilidade, foi de 13 partidas, entre junho de 1999 e outubro de 2002. No lado colorado, a maior série sem perder para o rival foi na década de 1970. Entre 1971 e 1975, os colorados emendaram 17 jogos sem derrota.

A atual sequência invicta do Colorado

Gre-Nal 440 - Inter 3x2 Grêmio

Gre-Nal 441 - Inter 3x2 Grêmio

Gre-Nal 442 - Grêmio 0x1 Inter

Gre-Nal 443 - Inter 1x0 Grêmio

Gre-Nal 444 - Grêmio 1x1 Inter

Gre-Nal 445 - Grêmio 0x2 Inter

Gre-Nal 446 - Inter 1x1 Grêmio

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.