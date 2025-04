João Ricardo , goleiro do Fortaleza, está na oitava posição do ranking de desempenho mundial divulgado pelo Observatório de Futebol de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

O jogador de 36 anos é o brasileiro mais bem colocado na lista, inclusive na frente de Alisson, do Liverpool, ex-Inter e titular da Seleção Brasileira há nove anos. Tiago Volpi, do Grêmio, aparece como 36º.

Conforme o ranking divulgado pelo Observatório de Futebol, o três goleiros com o melhor desempenho são o italiano Gianluigi Donnarumma, do PSG, o suíço Yann Sommer, da Inter, e o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid.

História de João Ricardo

Assim como Alisson, João Ricardo também é gaúcho. O goleiro do Fortaleza é natural de Mariano Moro, pequena cidade do extremo norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Concórdia, Santa Catarina.