Godoy Cruz vence Sportivo Luqueño e assume a liderança do grupo do Grêmio na Sul-Americana

Jogando em casa, Godoy Cruz marcou duas vezes e venceu a partida. Andres Larrovere / AFP

Adversários do Grêmio na Copa Sul-Americana, Godoy Cruz-ARG e Sportivo Luqueño-PAR se enfrentaram pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (8), em Mendoza, na Argentina. O time da casa levou a melhor e venceu por 2 a 0 os paraguaios.

O primeiro gol foi marcado na etapa inicial, aos 29 minutos, pelo zagueiro Tomás Mendoza. O defensor desviou de cabeça após cobrança de falta.

O segundo gol ocorreu no último lance da partida e contou com a falha do goleiro Aguilar. Pascual viu o gol livre e ampliou o placar.

No outro jogo do grupo, também nesta terça, o Grêmio venceu o Atlético Grau-PER por 2 a 0. O Godoy Cruz é líder, com seis pontos, mas é seguido pelo Tricolor, com a mesma pontuação. Os argentinos estão na frente pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o time gaúcho enfrenta o Godoy Cruz, na Argentina, em 24 de abril, enquanto Atlético Grau - PER e Sportivo Luqueño - PAR jogam no Peru, no dia 23.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.