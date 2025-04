Globo e Cazé TV fecham parceria com a DAZN para transmitir o Mundial de Clubes

Mundial reunirá pela primeira vez 32 equipes. Fifa / Divulgação

A Globo e a Cazé TV irão transmitir os jogos do Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Ambas as empresas fecharam uma parceria com a plataforma de streaming DAZN, que sublicenciou os direitos de transmissão.

Segundo a CNN, dos 63 jogos do Mundial, o SporTV fará a transmissão de pelo menos 40. A TV Globo e o GE irão exibir pelo menos 25. Quanto à Cazé TV, o canal terá de passar pelo menos 39 jogos.

As duas emissoras transmitirão os jogos dos quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Da mesma forma, terão as partidas do mata-mata em suas programações. Vale destacar que todas as partidas estarão disponíveis globalmente na DAZN.