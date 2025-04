Gaúcho Rafael Matos avança às oitavas de final nas duplas do Masters de Monte Carlo

Matos (D) rebate uma bola durante estreia em Mônaco. Rolex Monte Carlo Masters / Divulgação

O gaúcho Rafael Matos entrou de última hora na chave de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, e nesta segunda-feira (7), ao lado do belga Joran Vliegen, estreou com vitória.

Matos e Vliegen estavam na posição de alternates, uma espécie de reservas, e só conseguiram a vaga para participar do primeiro grande torneio de saibro do ano após a desistência do francês Ugo Humbert e do italiano Lorenzo Musetti.

Os rivais na primeira rodada foram o monegasco Valentin Vacherot e o francês Arthur Rinderknech, superados por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (9/7) e 10/2, após 1h41min de partida. Com a vitória, Matos e Vliegen, que foi campeão em 2024 ao lado do compatriota Sander Gillé, se classificaram para as oitavas de final.

Esta é apenas a segunda participação do gaúcho que ocupa o 38º lugar no ranking mundial de duplas da ATP em Monte Carlo. Nas oitavas, ele e seu parceiro belga vão enfrentar os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev, especialistas em simples, mas que surpreenderam os cabeças de chave 6, o croata Nikola Mektic e o neo-zelandês Michael Venus por 6/4 e 6/2.

Rafael Matos ficou afastado por lesão

— O Marcelo Melo tinha assinado (a lista de entrada) com o Zverev pois achamos que não iríamos entrar com a nossa soma de ranking e como ele defendia a final aqui ano passado não poderia arriscar não entrar — disse Matos sobre o porque não ter formado parceria com o mineiro Marcelo Melo, com o qual vem jogando desde o segundo semestre de 2024.

Na temporada, Matos e Melo estão em 14º lugar na corrida para o ATP Finals.

— Na quinta da semana passada o Vliegen me mandou mensagem pra gente assinar como alternate, pois o parceiro dele machucou no dia anterior. Assinamos na sexta, ficamos um fora, eu tinha perdido na quarta-feira em Houston (EUA), quinta fui pra Cidade do México onde ficaria treinando uns dias antes de vir pra Europa, o Franco Ferreiro (técnico), o Felipe (Meligeni), (Marcelo) Zormann estavam por lá. Eu vim então na sexta, cheguei aqui sábado de noite, treinamos dois períodos no domingo e hoje de manhã ficamos sabendo que íamos jogar — contou o tenista gaúcho, que tem no currículo o título de duplas mistas do Australian Open 2023 com Luisa Stefani.

Mas apesar da inesperada vaga, Rafael Matos acredita que a parceria com Kristof Vliegen teve bom desempenho e ainda pode evoluir.

— Foi nosso primeiro jogo juntos, jogamos muito bem, cada um fez seu papel, entendendo bem como um e o outro jogava. Foi um bom jogo, tecnicamente fomos bem. Feliz com esse resultado, agora é aproveitar essa oportunidade e vamos em busca de seguir aproveitando — afirmou.