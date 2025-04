Gaúcha que venceu Roland Garros Junior Series revela seus ídolos: "Nadal e Iga são inspirações pra mim"

Pietra venceu o Roland Garros Junior Series e garantiu vaga no torneio juvenil no saibro francês. Divulgação / DGW Comunicação

O sonho de todo tenista que inicia na modalidade é jogar nos grandes palcos do tênis, como as quadras dos quatro Grand Slams da temporada. Uma gaúcha de 17 anos realizará esse sonho no fim de maio.

Pietra Rivoli, natural de Bento Gonçalves, venceu, no último final de semana, o título do Roland Garros Junior Series e garantiu vaga no torneio juvenil no saibro francês.

E nada melhor que se inspirar em nomes como Rafael Nadal e Iga Swiatek para jogar em Roland Garros. O espanhol venceu o Grand Slam em 14 oportunidades e a polonesa em quatro.

— Nadal e Iga sempre foram grandes inspirações pra mim. O rei do saibro e ela que, hoje em dia, domina o cenário mundial feminino. Acho que são inspirações que me fazem acordar cedo e treinar pra um dia poder almejar grandes objetivos como eles — afirmou em entrevista exclusiva à Zero Hora.

Treinos com inspirações

E a brasileira já vem figurando em treinamentos das tenistas profissionais que disputam a Billie Jean King Cup (versão feminina da Copa Davis), e se inspira em suas compatriotas, como Bia Haddad Maia, Luisa Stefani e Laura Pigossi.

— Acho que todas as meninas ali que estão na Billie são inspirações, elas são próximas, sempre me mandando mensagens, sempre querendo saber como eu estou também. A gente sempre se fala, treinamos juntas aqui, a Bia também faz parte da Rede Tênis, que é onde eu treino aqui em São Paulo. Muito legal essa troca que a gente tem, a atenção que elas dão pra mim também — completou.

Fim da espera e do "quase"

A conquista do torneio no último final de semana também significou a quebra de um tabu para a brasileira. Nos últimos dois anos, ela tinha ficado no quase. Em 2023, perdeu na final. No ano seguinte, foi semifinalista.

— Confesso que no início tava um pouco difícil, mas tinha muita gente por trás me apoiando, me ajudando e mandando boas vibrações. Conversei ontem (domingo) antes da final com o Del Potro, ele veio perguntar como tava me sentindo. Falou um pouco da experiência quando jogou o Australian Open. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Eu tentei não pensar nas outras edições que eu tinha perdido, porque também já tinha perdido o classificatório para Austrália na final. Só curti o momento ali e deu certo.

Confira a entrevista com Pietra Rivoli

Como foi a semana em São Paulo e a conquista do Roland Garros Junior Series?

Estou muito feliz. Acho que essa semana eu consegui desempenhar bem. Venho treinando muito duro nos últimos meses. Acho que esse torneio foi bom porque acho que a cada jogo eu consegui ir melhorando e me sentindo mais confiante, mais confortável. Agora é continuar se preparando pra dar tudo de si lá em Paris também.

Como está a expectativa para jogar em Roland Garros?

Acho que estou bem preparada. Vou continuar treinando duro nos próximos meses. Tenho ainda outros torneios pela frente antes de jogar de fato Roland Garros, mas no momento é pensar no dia a dia, e continuar trabalhando duro. Continuar me esforçando ao máximo e me dedicando nos treinos pra quando eu chegar lá e pisar nessas quadras tão sagradas, conseguir desempenhar bem e fazer meu melhor.

O Brasil vem com uma geração muito forte no tênis, principalmente com o João Fonseca, a Victoria Barros, a Nauhany Silva. Como tu vê esse momento do tênis brasileiro?

É muito legal ver que não é só uma pessoa, mas vários brasileiros estão conseguindo bons resultados e bom desempenho. Acho que o Brasil está tendo um ótimo trabalho na base também, a gente está tendo mais visibilidade com a Bia e com o João no profissional. As pessoas estão falando mais da gente, então isso é sempre bom pra diversas coisas, para patrocínios, para visibilidade mesmo. Acho que agora a gente só tem que continuar essa nova geração, trabalhar muito duro, um apoiar o outro, conseguindo conquistar coisas ainda melhores e objetivos maiores.

Como está a tua agenda para a temporada de 2025?

Eu já vou jogar outro torneio aqui em São Paulo, que é um torneio profissional. Depois, semana que vem, vou para o Paraguai jogar um ITF. Aí provavelmente eu devo treinar por algumas semanas e ir para a Europa, jogar alguns ITFs e já é Roland Garros. Agenda bem cheia, mas assim que é bom né.

Deixa um recado para o povo gaúcho, por favor.