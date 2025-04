Gasly e Alpine surpreendem favorita McLaren ao liderarem 1º treino do GP da Arábia Saudita

O primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, no rápido e duro circuito de Jeddah, terminou com Pierre Gasly, da Alpine, surpreendendo a favorita McLaren ao terminar na primeira colocação, à frente de Lando Norris, líder da temporada da Fórmula 1, em segundo, e de Charles Leclerc, da Ferrari, o terceiro. Max Verstappen até começou bem, mas acabou em nono, com o brasileiro Gabriel Bortoletto figurando na última colocação.

A quinta prova de temporada, agendada para 14 horas de domingo (horário de Brasília) promete ser a mais desafiante aos pilotos por causa do enorme trabalho no circuito de Jeddah, com suas 27 curvas e o enorme desgaste físico pelo forte calor na Arábia Saudita.

Em crescimento gigante na temporada, com duas vitórias em quatro GPs, e apenas três pontos atrás do companheiro Lando Norris, o australiano Oscar Piastri é quem carrega mais as atenções na Arábia Saudita.

Mas o foco também está em reação de seu companheiro e em Max Verstappen, da Red Bull, depois do crescimento na possibilidade em deixar a escuderia na qual é tetracampeão no fim do ano por proposta milionária da Aston Martin e também pela frustração dos resultados recentes - foi apenas o sexto no Bahrein, há uma semana, por exemplo.

Na primeira atividade desta sexta-feira, assim que a tomada de tempo foi liberada, todos já foram à pista. E sem surpresas no início, com a McLaren na frente. Norris fez 1min30s454, superando Piastri por 0s113 e seguido por Verstappen com 0s148.

Ainda lutando por adaptação ao carro da Ferrari, o inglês Lewis Hamilton cometeu um erro e saiu do traçado. Oliver Bearman, da Haas, também passeou fora da pista, assim como o brasileiro Gabriel Bortoletto, que aparecia na última colocação.

Primeiro a baixar da casa do 1min30, Russel curtiu a primeira colocação por alguns minutos ao fazer volta excelente 1min29s674. A surpresa era Carlos Sainz, com sua Williams, em segundo, na frente de Norris, Verstappen e Yuki Tsunoda, da Red Bull.

Ver o grande trabalho da Mercedes no início do treino fez a McLaren buscar ajustes em seus carros. E com mecânicos tentando esconder onde mexiam em seus monopostos. Norris ocupava o terceiro posto e Piastri era apenas o sétimo na metade dos 60 minutos programados do treino livre.

No retorno à pista, com pneus macios, a McLaren voltou a mostrar força ao reassumir o topo, com Norris fazendo 1min29s246. Piastri cometeu um pequeno erro e ficou em terceiro, 0s642 do atual líder da temporada. Verstappen já não conseguiu acompanhar a concorrência, perdendo o quarto lugar para a Ferrari de Charles Leclerc. Reclamou pelo rádio que sofria em alguns setores da pista - carro saindo de frente nas curvas 1 e 2.

Quando as coisas pareciam definidas, Pierre Gasly foi mais um a surpreender, com a Alpine na frente com 1min29s239, jogando pressão nas favoritas. Piastri e Norris não conseguiram retomar o topo e foram novamente ao box para acerto final. Bortoleto subiu para 17°, ainda distante do companheiro Hulkemberg, o 11°. Com a pista cada vez melhor, todos voltariam nos minutos finais para a tentativa derradeira de melhora.

Os minutos finais, contudo, foram mais para os pilotos testarem condição de corrida, com trocas apenas nas colocações intermediárias e com Bortoletto caindo para o 20º posto.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Arábia Saudita de F-1:

1º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29ss239

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29ss246

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s309

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s341

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s606

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s618

7º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1min29s779

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s815

9º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s818

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min29s821

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min29s907

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min29s916

13º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s934

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s976

15º - Isack Hadjar (ARL/RB), 1min30s011

16º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min30s183

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s583

18º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min30s595

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s029