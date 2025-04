Ganso volta a jogar pelo Fluminense após quase quatro meses afastado por doença cardíaca

Ganso durante o jogo contra o Bragantino. Marcelo Gonçalves / Divulgação / Fluminense FC

O meia Paulo Henrique Ganso retornou neste domingo (7) aos gramados na vitória do Fluminense diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Ele ainda não havia atuado na temporada por conta de problemas cardíacos. O atleta esteve em campo cerca de 30 minutos, entrando na vaga de Lima.

Durante exames de pré-temporada, o jogador de 35 anos foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. A liberação completa do departamento médico aconteceu nesta semana.

— Voltando aos poucos. Acho que já foi um bom teste ter de correr atrás da equipe do Red Bull, que tem uma intensidade muito alta. Mas conseguimos. Agora, é entrar no ritmo e, como falei, os três pontos foram importantes— disse Ganso durante entrevista.

Pelo Fluminense, Ganso atuou em 267 partidas, com 26 gols e 34 assistências, conquistando os títulos da Libertadores em 2023, da Recopa em 2024, além de dois títulos do Campeonato Carioca: 2022 e 2023.

O contrato do armador vai até o final do ano. Anteriormente, as duas partes chegaram a um princípio de acordo para mais um ano de extensão, mas as condições físicas interromperam o negócio.