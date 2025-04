Gabriel Magalhães terá que passar por cirurgia e está fora do resto da temporada

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, um dos pilares do Arsenal, terá que passar por cirurgia devido a uma lesão na coxa e está fora do resto da temporada, anunciou o clube londrino nesta quinta-feira (3).

A ausência de Gabriel será mais um problema para o técnico Mikel Arteta, que já não pode contar com Ben White, Takehiro Tomiyasu e Riccardo Calafiori no setor defensivo, assim como Gabriel Jesus e Kai Havertz no ataque, todos do departamento médico.

Gabriel Magalhães se machucou em uma arrancada no jogo contra o Fulham (vitória do Arsenal por 2 a 1) e teve que ser substituído imediatamente, o que gerou preocupação na comissão técnica dos 'Gunners'.

O clube confirmou em comunicado que o brasileiro terá que passar por cirurgia "nos próximos dias", com o objetivo de "estar pronto no início da próxima temporada".

A oito rodadas para o fim do Campeonato Inglês, Arsenal é o segundo colocado na tabela, a 12 pontos do líder Liverpool. O time também segue vivo na Liga dos Campeões.

Nas quartas de final, os 'Gunners' terão pela frente o Real Madrid de Vinícius Júnior e Mbappé, com o jogo de ida no dia 8 de abril, no Emirates Stadium.

Gabriel Magalhães, de 27 anos, forma ao lado do francês William Saliba uma das melhores duplas de zaga da Europa. Com eles, o Arsenal tem a melhor defesa da Premier League, com 25 gols sofridos em 30 jogos.