Gabriel Magalhães tem lesão confirmada e desfalca Arsenal na reta final da temporada

Destaque do Arsenal e titular na zaga da equipe londrina, Gabriel Magalhães passará por cirurgia por causa de uma lesão na coxa e está fora da reta final da temporada. Ele deixou o gramado no duelo com o Fulham, na última terça-feira, reclamando de dores e agora também desfalca a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Gabi passará por um procedimento de reparo cirúrgico em seu tendão nos próximos dias e começará imediatamente seu programa de recuperação e reabilitação, com o objetivo de estar pronto para o início da próxima temporada", informou o Arsenal, por meio de nota, nesta quinta-feira.

O Arsenal é o vice-líder do Campeonato Inglês e ainda sonha com o título nacional, depois de bater na trave nas últimas duas temporadas. Dessa vez, a equipe de Mikel Arteta ainda terá oito jogos para superar o Liverpool, que lidera a competição, com 12 pontos de vantagem.

Além de desfalque na reta final do Inglês, Magalhães não poderá defender a equipe na Liga dos Campeões. Já na próxima semana, a equipe recebe o Real Madrid, no Emirates Stadium, pela partida de ida das quartas de final. Mikel Arteta tenta levar o Arsenal ao primeiro título na competição. A última vez em que chegou à decisão europeia foi na temporada 2005/2006, quando foi derrotado pelo Barcelona.

Pela seleção brasileira, Gabriel Magalhães será desfalque na próxima Data Fifa, entre 2 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, ainda sem um comandante definido. Ele já havia ficado fora do último duelo, com a Argentina, por suspensão e forçou o então treinador Dorival Júnior a promover diversas mudanças na linha defensiva.

Antes de se lesionar nesta semana, Gabriel Magalhães acompanhou a conquista do Corinthians no Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, na Neo Química Arena. Mesmo sem ter defendido o clube profissionalmente, o zagueiro nunca escondeu sua torcida e, frequentemente, faz postagens relacionadas ao time.