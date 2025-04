Gabigol manda indireta para comentarista Roger Flores: 'Olha quem está falando'

O atacante Gabigol fez uma crítica indireta ao ex-jogador Roger Flores, nesta quarta-feira. O atleta do Cruzeiro, citando um apelido pejorativo, rebateu declarações do comentarista do canais Globo sugerindo que o cruzeirense não teria mais "paixão" pelo futebol.

"Olha quem está falando sobre amor ao futebol! E qual era o apelido dele quando jogava???", publicou Gabigol, nas redes sociais. O atacante faz referência ao apelido "chinelinho" que críticos usavam para comentar as performances de Roger na época em que era jogador, com passagens por Fluminense, Grêmio, Corinthians e pelo próprio Cruzeiro.

As declarações rebatem os comentários de Roger sobre o momento atual de Gabigol, durante o programa Seleção, do canal SporTV. "Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano, 28 anos é auge físico", disse o ex-atleta. "Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que é que falta para esse cara?"