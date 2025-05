Futebol brasileiro lidera alertas de suspeitas de manipulação de resultados, diz relatório

O futebol brasileiro lidera com nove notificações o número de alertas de suspeitas de manipulação de resultados no primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados por um relatório desenvolvido pela International Betting Integrity Association (IBIA), especialista em regulamentação de apostas esportivas no mundo.

O relatório aponta um total de 63 apostas suspeitas em 23 países durante os primeiros três meses do ano. O futebol corresponde a 49% do total, com 31 alertas. Além do Brasil, o futebol mexicano também soma nove pontos de atenção.

Tênis, tênis de mesa e basquete são outros esportes destacados, ambos com nove suspeitas cada. Esportes eletrônicos, quatro vezes, e corridas de cavalo, com apenas um alerta, são os outros citados.

Entre os continentes, a América do Norte e a Central juntas ocupam o primeiro lugar no número, com um total de 17 alertas, seguidas pela Europa, com 15, e América do Sul, com 11. Ásia e África, com 10 e 6 notificações, respectivamente, fecham a lista. Quatro alarmes compreenderam todo o mundo.

Outro país com números altos é a República Checa, com 7 alertas para jogos de tênis de mesa. O Emirados Árabes Unidos soma seis suspeitas no tênis. Enquanto os Estados Unidos possuem os mesmos seis avisos, mas em partidas de basquete.

O relatório mostra uma queda de 3% se comparado com os 65 alertas no quarto trimestre de 2024, mas tem alta de 11% se equiparado ao mesmo período no ano passado, com 57. A IBIA possui parceria com diversas casas de apostas que funcionam no Brasil.