Fortaleza ganha os três pontos do jogo com o Colo-Colo interrompido por invasão na Libertadores

A Conmebol comunicou nesta quarta-feira a decisão da Comissão Disciplinar em tornar o Fortaleza vencedor do duelo contra o Colo-Colo após invasão de campo e mortes que paralisaram a partida disputada no dia 10 de abril, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, pela Libertadores.

Com a decisão, o clube cearense fica com os três pontos e o placar de 3 a 0. Além do resultado, o clube chileno terá que atuar com portões fechados em cinco partidas de torneios da Conmebol.

O jogo foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo após a torcida do Colo-Colo invadir o gramado. Os adeptos estavam revoltados com a morte de dois torcedores antes da partida. Os chilenos quebraram a barreira de acrílico e jogaram barras de ferro em direção ao campo de jogo.

O Fortaleza usou suas redes sociais para agradecer a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo apoio institucional durante o processo e repudiar os atos de violência.

"O respaldo da entidade (CBF) foi fundamental para garantir o cumprimento das normas e a integridade da competição. Reforçamos nosso total repúdio a qualquer forma de violência no futebol. O esporte deve ser palco de paixão, respeito e união entre os povos, nunca de agressões e intolerância", disse o clube.