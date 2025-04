Fluminense vence o Sesi-Bauru e empata playoff na Superliga feminina de vôlei

Ariane marcou 27 pontos. MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

O Fluminense empatou o playoff de quartas de final da Superliga feminina de vôlei com o Sesi-Bauru. Após perder as três partidas disputadas na temporada, todas por 3 a 0, duas na fase de classificação e a primeira da etapa eliminatória, o time carioca finalmente derrotou o rival e pelo placar de 3 a 0.

As parciais do jogo disputado no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, foram de 26/24, 25/20 e 25/21, após uma hora e 43 minutos de confronto.

Com o resultado, o classificado às semifinais será definido em novo jogo a ser disputado no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril. Quem passar enfrentará o ganhador da série entre Praia Clube (MG) e Maringá (PR).

Ariane faz a diferença

Maior pontuadora da Superliga, a oposto Ariane foi o grande nome da partida desta quinta-feira (3), com 27 pontos ela chegou a 499 em toda a competição e liderou o ataque do time carioca.

O jogo começou equilibrado e o Sesi-Bauru abriu dois pontos de vantagem (11 a 9). Mas com uma grande reação, o Fluminense marcou oito pontos seguidos e virou para 17 a 11.

As cariocas chegaram a 23 a 19 e então foi a vez do time paulista reagir e passar à frente em 24 a 23. Mais uma vez, com o apoio da torcida, o time da casa engatou uma sequência de três pontos para fechar em 26 a 24, após 30 minutos. Ariane marcou nove pontos.

A segunda parcial começou com o Fluminense liderando em 13 a 8. Embalado pela vitória no set anterior, o time dirigido por Guilherme Schmitz fez 18 a 11, mas novamente o Sesi-Bauru cresceu na reta final e encostou em 21 a 19. Ariane voltou a definir e ao marcar seu nono ponto no set garantiu o 25 a 20 e o 2 a 0 para a equipe carioca.