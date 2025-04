Flick prevê dificuldades ao Barcelona diante da Inter na Liga dos Campeões e pede 'superação'

Pouco tempo depois de saborear a conquista da Copa do Rei com dura vitória sobre o arquirrival Real Madrid, por 3 a 2, na prorrogação, no sábado, o Barcelona já volta a campo nesta quarta-feira para outro compromisso decisivo. O time joga pelas semifinais da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão com a missão de abrir vantagem, mas sob alerta de Hansi Flick, preocupado com a força defensiva da rival