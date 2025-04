Flick esbanja confiança no Barcelona antes de mata-mata com o Dortmund: 'Continuar avançando'

Líder isolado com quatro pontos de frente sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol, garantido na final da Copa do Rei e dono da melhor campanha na Liga dos Campeões após a queda do Liverpool. A grandiosa fase do Barcelona deixa o técnico Hansi Flick orgulhoso e extremamente confiante antes dos embates com o Borussia Dortmund pelas quartas de final.