Flamengo vence o Boca Juniors e conquista o segundo título da Liga dos Campeões das Américas de Basquete

Jogadores do Flamengo erguem o troféu de campeões. Paula Reis / Divulgação/Flamengo

O Flamengo derrotou o Boca Juniors, da Argentina, por 83 a 57 e conquistou o seu segundo título da Basketball Champions League Americas. A final foi disputada na noite de sábado (19), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time brasileiro se garantiu na disputa da Copa Intercontinental, que acontece em Cingapura, no mês de setembro.

A Copa Intercontinental é o Mundial de Clubes de basquete e contará com os campeões da Europa, Ásia, África, da Liga de Desenvolvimento da NBA (G-League) e da NBL, a Liga profissional disputada por Austrália e Nova Zelândia. O time carioca já venceu a competição em duas oportunidades, em 2014 e 2022. O atual campeão é o Unicaja Málaga, da Espanha.

Eleito melhor jogador da competição ( MVP), o armador Alexey Borges foi novamente o principal nome do Flamengo, terminando o jogo decisivo com 15 pontos, seis assistências e quatro rebotes para 18 de eficiência. Destaque também para o ala Gui Deodato, maior pontuador da equipe com 16 pontos, e o ala-armador estaduindense Shaq Johnson, que anotou 15, e para o pivô Ruan Miranda, com 11 pontos e nove rebotes.

— Fizemos um Final Four muito consistente, de muita entrega de todos em quadra. Estamos de parabéns pela atuação nas duas partidas. Agora é comemorar e, na próxima semana, já pensamos no NBB, que ainda tem um caminho um pouco longo pela frente —afirmou o capitão Franco Balbi.

Como foi decisão

O primeiro período do Flamengo foi perfeito em todos os aspectos. Com ajuda da torcida, o time rubro-negro jogou com muita intensidade na defesa e foi extremamente eficiente nas escolhas ofensivas. Com nove pontos e quatro assistências de Alexey Borges, a parcial inicial terminou com os cariocas liderando por 30 a 13.

Alexey Borges foi o MVP. BCLA / Divulgação

No segundo quarto, o Flamengo soube contornar um momento de dificuldade, quando ficou mais de dois minutos sem conseguir pontuar, para manter o controle do jogo. Mesmo sem repetir o excelente desempenho ofensivo do primeiro período, com 19 a 16 na parcial, foi para o intervalo com 20 pontos de vantagem: 49 a 29.

A equipe argentina colocou mais intensidade na defesa por estar atrás no placar e conseguiu cestas fáceis no jogo de transição e reagiu no terceiro quarto, quando o Flamengo anotou apenas 11 pontos, mas conseguiu segurar os argentinos em 16 e fechou com 15 de frente: 60 a 45.

No último período, o domínio da equipe carioca contou com quatro bolas triplas em sequência de Gui Deodato para terminar com 26 de vantagem e festejar mais um título.