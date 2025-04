Flamengo esbarra na altitude e fica no empate com a LDU em Quito

O Flamengo segue pressionado na Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, o time carioca foi até o estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, para encarar a LDU (EQU), em Quito, pela terceira rodada da competição continental, e em um jogo de pouca emoção, ficou no empate por 0 a 0.

Com o resultado, além de chegar a dois jogos consecutivos sem vitória, o Flamengo foi a quatro pontos e parou na terceira colocação do Grupo C, apenas um atrás da líder LDU. Central Córdoba (ARG) e Deportivo Táchira (VEN) ainda se enfrentam na rodada.

O empate ainda aumentou o cenário desfavorável dos cariocas jogando na altitude. Agora em nove jogos, o Flamengo tem apenas duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. E ainda não apagou a imagem negativa gerada pela inesperada derrota, por 2 a 1, para o Central Córdoba, no Maracanã.

A primeira etapa não entregou grandes chances de gol. O Flamengo dominou a posse de bola e até teve boas chances com Gerson e Arrascaeta, mas não teve objetividade e levou pouco perigo real de gol ao time da casa, que também não fez Rossi trabalhar muito.

A melhor chance dos 45 minutos iniciais foi da LDU, quando Allala recebeu livre na área, e de cabeça, parou em defesa simples de Rossi. Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O Flamengo seguiu com mais posse de bola, mas sem criar grandes chances, enquanto os ataques equatorianos não levavam perigo.

O time brasileiro cresceu em produção após as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, mas seguiu pecando na pontaria. Do outro lado, a LDU chegou a balançar as redes com Estrada, mas o jogador estava em posição irregular e o gol foi anulado.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada da Copa Libertadores apenas em 7 de maio, quando a partir das 19h a LDU visita o Deportivo Táchira, no Pueblo Nuevo, e às 21h30 o Flamengo vai até o estádio Único Madre de Ciudades para encarar o Central Córdoba (ARG).

Já no Brasileirão, o time carioca se prepara para encarar o Corinthians, no próximo domingo, a partir das 16h, no Maracanã. No dia anterior, a LDU visita o Manta, às 18h30, pelo Campeonato Equatoriano.

FICHA TÉCNICA

LDU 0 X 0 FLAMENGO

LDU - Gonzalo Valle; Daniel De la Cruz, Ricardo Adé, Allala e Quiñonez; Minda (Villamíl), Carlos Gruezo e Cornejo; Bryan Ramírez (Pastrán), Alex Arce (Estrada) e Alzugaray (Alvarado). Técnico: Pablo Sanchez.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Luiz Araújo); Gerson, Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Juninho (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

CARTÕES AMARELOS - Cornejo (LDU) e Arrascaeta (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR).