Flamengo e Boca Juniors vão decidir a Liga dos Campeões da América de Basquete

Alexey Borges liderou o Flamengo. BCLA / Divulgação

Pela quinta vez em seis edições, o Flamengo está classificado para a decisão da Basketball Champions League Americas, torneio que reúne clubes do continente, exceto Estados Unidos e Canadá. A vaga foi confirmada na noite de sexta-feira (18), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com uma vitória sobre o Sesi Franca, por 91 a 67.

O adversário do time carioca será o Boca Juniors, que venceu o duelo argentino diante do Instituto de Córdoba, por 80 a 73. A partida acontece neste sábado (19), às 21h10min, com transmissão do SporTV e da Flamengo TV.

Como foi o jogo

Alexey Borges foi o grande nome da vitória do Flamengo. O armador ficou próximo de alcançar um duplo-duplo. Foram 24 pontos e nove assistências para 25 de eficiência.

— Vai ser um desafio muito grande. O Boca é um time que joga muito bem, tem um basquete muito interessante, vem sendo muito competitivo na Liga Argentina. O jogo de hoje (semifinal) já passou, fizemos o trabalho que tínhamos de fazer. Entramos 100% na quadra hoje — afirmou Franco Balbi, que anotou 10 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências na semifinal.

O Sesi-Franca, campeão em 2023, buscava sua segunda decisão. Porém, o time paulista teve desempenho abaixo do que vinha apresentando na temporada da Liga dos Campeões da América e do Novo Basquete Brasil.

— Faltou tudo. Eles entraram com mais vontade. Não conseguimos impor o nosso ritmo de jogo. Não conseguimos pensar no que o Helinho (Garcia) planejou para nós. É difícil quando você deixa o Flamengo jogar no ritmo que eles querem. Queríamos muito, mas não demonstramos na quadra. Agora é pensar no terceiro lugar —afirmou o ala-pivô Lucas Dias, que anotou 10 pontos, referindo-se ao jogo contra o Instituto de Córdoba neste sábado, às 17h10min.