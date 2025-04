Flamengo arranca empate contra LDU (0-0) em Quito pela 3ª rodada da Libertadores

O Flamengo empatou em 0 a 0 com a LDU na altitude de Quito, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2025.

O empate no estádio Rodrigo Paz Delgado acabou sendo um bom resultado para os dois times. Para o Flamengo, por ser visitante, e para a LDU, que segue provisoriamente na primeira colocação da chave, com 5 pontos.

O time comandado pelo técnico Filipe Luís está em terceiro com 4. A partida de quinta-feira entre o Central Córdoba da Argentina e o Deportivo Táchira da Venezuela definirá o líder do grupo.

No entanto, o time da casa conseguiu em alguns momentos passar pela defesa adversária com Lisandro Azulgaray, que, apesar de suas tentativas, não fez sua melhor partida.

No time carioca, Pedro substituiu Juninho no ataque. No entanto, foi Luiz Araújo, que entrou em campo aos 67 minutos, quem animou a equipe rubro-negra com uma jogada individual.