Final da Copa do Rei é jogo único? Barcelona e Real Madrid decidem torneio pela 8ª vez

Em um duelo repleto de história, Barcelona e Real Madrid fazem mais uma edição do el clásico, desta vez na final da Copa do Rei de 2024-25, a oitava entre os rivais. As equipes entram em campo às 17h (horário de Brasília) deste sábado, 26, para o jogo único no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Quem sair vitorioso, será o campeão.