Filho de Guiñazú fala sobre carreira no beach tennis; ouça o podcast

No futebol, a Argentina passou por cima do Brasil na última rodada das Eliminatórias. Mas e no beach tennis?

O Saque na Cinco foi conferir. O episódio desta semana faz um balanço sobre o crescimento do BT no país vizinho e traz uma entrevista com Matías Guiñazú, filho de Pablo Guiñazu, ex-jogador do Inter, e praticante da modalidade.