Filho de ex-astro da NBA é internado em coma induzido após acidente de carro

O ala-armador atua pela Chatsworth High School. Ele se comprometeu a defender a Universidade do Sul da Califórnia (USC) no ano que vem e está cotado para o Draft de 2026 da NBA.

Gilbert Arenas, pai do jovem, jogou 11 temporadas na NBA por quatro equipes diferentes: Golden State Warriors, Washington Wizards, Orlando Magic e Memphis Grizzlies. O armador viveu seu auge no Washington Wizards, onde jogou de 2003 a 2010. Ele foi três vezes seguidas All-Star, entre 2005 e 2007.

Outra passagem marcante da carreira de Gilbert nas quadras de basquete foi uma suspensão de 50 jogos na temporada 2009-10, após ameaçar o companheiro Javaris Crittenton com uma arma dentro do vestiário do Wizards.

Arenas tem dois podcasts de sucesso: No Chill with Gilbert Arenas e Gils Arena, ambos com muita audiência nos Estados Unidos. Ele era conhecido como Agente Zero, por conta do número 0 em sua camisa, mesmo número utilizado pelo filho.