Ferroviária segura empate com um a menos diante do Amazonas na Série B

Ferrociária buscou ponto fora de casa. Ferroviária de Araraquara / Divulgação

Apesar de atuar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, a Ferroviária-SP conseguiu suportar a pressão do Amazonas para confirmar um empate sem gols neste sábado (12), na Arena da Amazônia, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time amazonense teve dois gols anulados na partida.

Com o resultado, ambos continuam sem vencer. Com dois pontos, a Ferroviária empatou com o Remo na estreia por 1 a 0. Já o Amazonas, que pontuou pela primeira vez, vinha de derrota para o Goiás por 1 a 0.

O duelo entre Amazonas e Ferroviária começou sob forte chuva, com o time da casa tomando a iniciativa desde os primeiros minutos. O Amazonas pressionou, especialmente pelo lado esquerdo, com Alyson criando boas jogadas, mas faltou a efetividade necessária para abrir o placar. Henrique Almeida teve uma boa chance logo no início, mas não conseguiu finalizar após o toque de Akapo. Fernando Neto também desperdiçou uma oportunidade clara ao aparecer livre na área, tentando deslocar o goleiro, mas errando o alvo.

Com o passar do tempo, a Ferroviária equilibrou a partida e passou a responder com Wesley Pomba, que teve duas boas chances antes do intervalo, uma delas tentando um toque por cobertura. Nos minutos finais, o Amazonas quase abriu o placar novamente, quando Henrique Almeida foi parado com falta quando estava prestes a finalizar livre, resultando na expulsão de Ronaldo Alves. A última grande chance antes do intervalo foi de Rafael Tavares, que bateu falta com força, mas Dênis Júnior fez uma defesa espetacular, garantindo o empate parcial.

No segundo tempo, o Amazonas aproveitou a superioridade numérica e tomou conta das ações. Logo no primeiro minuto, Rafael Tavares cobrou falta na área, Henrique Almeida desviou, mas o goleiro Dênis Júnior fez uma grande defesa, evitando o gol. Aos quatro, o time da casa comemorou quando Henrique Almeida marcou, mas o gol foi anulado por impedimento, frustrando a expectativa de abertura do placar.

Com o passar do tempo, a Ferroviária conseguiu se reequilibrar, adotando uma postura mais defensiva. Mesmo com o Amazonas pressionando, o time visitante se manteve firme e conseguiu segurar o 0 a 0 até o apito final, graças também ao VAR, que anulou o gol de Wellington Nascimento no apagar das luzes, garantindo um ponto importante fora de casa ao time paulista.

Na próxima rodada, a Ferroviária enfrenta o Atlético-GO na quinta-feira, às 21h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No mesmo dia, às 21h30, o Amazonas visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 0 X 0 FERROVIÁRIA

AMAZONAS - Renan; Akapo (Wellington Nascimento), Bruno Ramires, Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Fernando Neto (Eliton Júnior) e Rafael Tavares (Luan Silva); Rodrigo Varanda (Diogo Carlos), Henrique Almeida e Alex Sandro (Zabala). Técnico: Eduardo Barros.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário (Eric Melo); Ricardinho, Alencar, Ian Luccas (Thiago Lopes) e Albano (Maycon); Wesley Pomba (Juninho) e Carlão (Quirino). Técnico: Vinícius Bergantin.

CARTÕES AMARELOS - Luan Silva e Rodrigo Varanda (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo Alves (Ferroviária).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).