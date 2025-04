Felipe Meligeni vira e vai às oitavas de final na Cidade do México

Meligeni avançou para as oitavas no México.

Em jogo encerrado na madrugada desta terça-feira (8), o brasileiro Felipe Meligeni venceu o cazaque Beibit Zhukayev por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (11-9) em 2h30 de jogo e se classificou para as oitavas de final do Aberto da Cidade do México, torneio challenger com premiação total de US$ 200 mil (R$ 1,195 mil).