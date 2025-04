Felipe Meligeni vence Challenger no México e alcança melhor ranking na carreira

Meligeni e o troféu do Challenger da Cidade do México. Mexico City Open / Divulgação

O paulista Felipe Meligeni tem muito o que comemorar nas últimas semanas de circuito da ATP. Com dois títulos de Challenger conquistados em torneios no México, ele vem escalando posições no ranking mundial e, nesta segunda-feira (14), quando o ranking mundial foi atualizado, o tenista de 27 anos apareceu em 119º lugar, subindo 34 postos. Esta é a melhor classificação de sua carreira, superando o 128º de abril do ano passado.

O feito se deve à conquista do Challenger 125 da Cidade do México, evento no saibro com premiação de US$ 200 mil. Na decisão disputada no domingo (13), Meligeni derrotou o francês Luka Pavlovic, por um duplo 6/3. Este foi o quinto título de um challenger na carreira de Felipe, a primeira da série 125.

— Muito gratificante levantar mais um troféu, dois títulos com ele, é fruto do estamos trabalhando sem pensar lá na frente e sim no dia a dia que é o mais importante. Cada jogo, cada torneio, cada semana. De todos os jogos, as semanas e todos torneios sempre tem um aprendizado ganhando ou perdendo e a gente tem conversado bastante, treinando e competindo bastante e esse é o principal. Vamos amadurecendo dia a dia, isso é o que faz os bons jogadores crescerem e ter sucesso na carreira. Mais uma semana positiva e é seguir para os próximos — comemorou o gaúcho Franco Ferreiro, técnico de Felipe na ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC).

A conquista anterior de Felipe foi no Challenger de Mérida, também no México, torneio da série 75.

— Não tenho nem palavras, maior título da minha carreira, estou muito feliz. Agora é comemorar, mas terça-feira (15) já volto a competir em mais uma semana — disse Meligeni, que seguirá em terras mexicanas para a disputa do Challenger 75 de San Luís Potosí.