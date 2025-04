Federação apoia cartão amarelo a Kane, que o tira do possível jogo do título do Bayern

Aos 31 anos e com uma carreira já consolidada, o atacante Harry Kane pode comemorar o primeiro título de sua carreira na arquibancada. O artilheiro do Campeonato Alemão, com 24 gols, recebeu cartão amarelo no primeiro tempo da vitória do Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o Mainz no sábado por segurar a bola após a marcação de uma falta.