Expulso contra Atlético-MG, Zubeldia critica arbitragem: "Não sei qual critério"

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel após o empate sem gols com o Atlético-MG neste domingo (6) no Mineirão. O treinador argentino foi expulso ao reclamar da falta de um cartão vermelho para Lyanco no primeiro tempo da partida.

— Não sei qual é o critério que este árbitro utiliza. Não é a primeira vez que temos problemas com ele. Tem coisas que não posso aguentar — afirmou Zubeldia, que completou que não deveria existir a dúvida para a expulsão do zagueiro do Atlético-MG.

O treinador argentino afirmou ainda não ter problema em ser punido recorrentemente pela arbitragem brasileira.

— Não me interessa que eu saia sendo expulso. Vou fazer isso para defender o São Paulo sempre — disse ele, que relembrou o polêmico pênalti a favor do Palmeiras na semifinal do Paulista.

— Tivemos um problema com o pênalti a favor do Palmeiras no Paulista, por exemplo. Não entendo.

Lyanco acabou sendo expulso no final da partida no Mineirão. Após duas rodadas do Brasileiro, o São Paulo continua sem marcar, mas também sem sofrer gols e soma 2 pontos. Na avaliação do técnico, o time teve boa atuação em Belo Horizonte.

— Fizemos um bom jogo para anular os adversários determinantes e buscar o resultado. Nos defendemos bem com ou sem a bola. Foi um bom jogo — completou o treinador, que também citou Rafael, que fez duas defesas importantes no final da partida.