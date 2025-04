Ex-presidente do Flamengo rebate Ronaldo sobre ida para o Corinthians: 'Mentiroso filho da p'

Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, rebateu Ronaldo e chamou o ex-jogador de mentiroso ao comentar a transferência do herói do penta na Copa de 2002 para o Corinthians após ele passar o ano de 2008 se tratando no clube carioca. Recentemente, o Fenômeno voltou a dizer que não acertou com o time rubro-negro por falta de proposta.