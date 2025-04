Ex-preparador físico de Sinner responsabiliza fisioterapeuta por massagem em caso de doping

O caso de doping do tenista italiano Jannik Sinner voltou a ganhar o noticiário nesta quinta-feira com o pronunciamento do ex-preparador físico Umberto Ferrara, um dos envolvidos no episódio.

Acusado de envolvimento, ele se defendeu de qualquer responsabilidade na questão e acusou o fisioterapeuta Giacomo Naldi como culpado em entrevista concedida ao jornal "Gazzeta dello Sport".

Sinner testou positivo para clostebol, um anabolizante, em março do ano passado, durante a disputa do Masters 1000 de Indian Wells. Ferrara reconheceu que a medicação era sua, mas garantiu ter explicado que o medicamento não deveria ser usado no tenista quando o entregou ao fisioterapeuta.

"Eu o uso há anos, conforme prescrito por um especialista, como tratamento de suporte para uma doença crônica. Eu estava totalmente ciente da proibição e sempre o guardei com o máximo de cuidado na minha bolsa de higiene pessoal", afirmou Ferrara.

Na entrevista, ele disse ainda que sempre evitou aplicar o spray em Sinner e afirmou ter falado sobre esse procedimento a Naldi. "Expliquei muito claramente a natureza do produto e a necessidade de ele não entrar em contato com Jannik em nenhuma circunstância. Naldi não negou ter sido informado, mas disse que não se lembrava", declarou.

Ao saber da notícia da suspeita de doping por clostebol em Sinner, Ferrara contou ter feito logo a conexão com o remédio. "Em poucas horas, reconstruímos os passos que levaram à contaminação de Jannik e apresentei evidências da compra do spray em uma farmácia de Bolonha", disse o preparador físico, que lamentou o fim da parceria com o tenista. "Fiquei muito triste, mas estava ciente de que poderia ser um dos possíveis finais".