Ex-atacante do Arsenal é anunciado por time da Série B

O Amazonas anunciou nesta sexta (25) a contratação do atacante francês Yaya Sanogo . Ex-Arsenal , ele já foi integrado ao elenco e treina com o time desde o início da semana. Assim, pode estrear já neste domingo , contra o Atlético-GO, pela quinta rodada da Série B.

Revelado pelo Auxere, da França, Sanogo foi contratado pelo Arsenal, em 2013 , como grande promessa do futebol na época. Pelos Gunners, conquistou a Copa e a Supercopa da Inglaterra. Pela seleção francesa, venceu a Copa do Mundo sub-20.

O atacante soma ainda passagens por Ajax, Charlton Athletic-ING, Toulouse-FRA, Huddersfield Town-ING e Urartu-ARM. Seu último clube foi o Qingdao Red Lions, da China, no ano passado, onde disputou a segunda divisão e a copa do país, com seis gols em 20 jogos.