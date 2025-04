Evento promete levar cultura da patinação "urban" para as ruas de Porto Alegre

No dia 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Patinador. Para comemorar a data, um grupo irá organizar um evento que busca atrair os entusiastas da patinação pelas ruas de Porto Alegre. O Rolleragem Festival ocorrerá entre os dias 8 e 13 de abril e promete percursos em todos os dias.

Os trajetos são divididos em seis " bandas ", sendo que cada uma parte do mesmo local, o bowl da pista de skate da Orla do Guaíba. Os percursos variam conforme o nível técnico dos praticantes, assim como a disponibilidade deles.

Para realizar as inscrições, os interessados devem preencher o formulário e podem conferir mais informações nas redes sociais . Além disso, terão de seguir algumas regras.

A origem da ideia

O Rolleragem foi criado por seis entusiastas da patinação, que integram o grupo Caçadores de Lombas , que conta com 60 pessoas no total e existe há pouco mais de um ano. Os integrantes costumam se encontrar em diferentes dias da semana para patinar por Porto Alegre e buscam atrair mais simpatizantes.

Entre os principais objetivos estão estimular a comunidade da patinação urban , que utiliza de ambientes urbanos no trajeto, convidando novos adeptos, além de contribuir para uma transformação no trânsito da cidade, buscando um ambiente mais inclusivo, seguro e de respeito a todos.

Confira abaixo as datas e as distâncias de cada banda

Banda Abertura Especial Niver Gabi Inline

Banda Média/Hard Moinhos

Banda Hard Zona Sul

Banda Média Tartarugas

Banda Iniciante Pontal

Banda Média Partenon

Vale destacar que todos os percursos iniciam às 21h. Quanto aos detalhes sobre percursos, eles serão divulgados no perfil @rolleragemfestival no Instagram. O ponto de partida dos trajetos é na pista de skate da Orla do Guaíba.