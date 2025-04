Escola da Capital recebe capitão do tetra e lutador do UFC para conversa sobre esporte

O encontro de jovens sonhadores com ídolos do esporte costuma render bons frutos para o futuro. Com esse intuito, nesta quinta-feira (3), o Instituto Cultural Floresta promoveu encontro de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Vereador Antônio Giúdice, no bairro Humaitá, com Dunga e Renato Moicano.

O primeiro nome dispensa apresentações: capitão do tetra em 1994, ex-jogador do Inter e ex-treinador da Seleção Brasileira.

O segundo é lutador do UFC, na categoria peso leve, com 20 vitórias, seis derrotas e um empate na carreira.

Experiência de vida

Ambos conversaram com alunos do Ensino Fundamental da escola, trazendo experiências de vida e conselhos para os jovens que passaram por problemas durante a enchente do ano passado.

A quadra principal foi totalmente destruída por conta da chuva e por muito tempo sem condições de uso.

O Instituto Cultural Floresta ajudou na reforma do local e entregou uma quadra de alto nível para os alunos.

— Acho legal a gente contar a história para as crianças. A gente foi uma criança também, que teve sonhos e teve as mesmas dificuldades que eles. Não podemos estar toda hora lamentando, e o mais importante é o comportamento — disse Dunga sobre a palestra com os estudantes.

Artes marciais

Um dos principais momentos da manhã foi quando o lutador do UFC passou lições básicas das artes marciais. Além disso, Moicano promoveu duelos individuais entre as crianças, mostrando que a luta não é feita para machucar.