"Errático, tímido, mal": jornal detona atuações de Vinicius Júnior e Rodrygo em goleada sofrida pelo Real Madrid

"Um Real Madrid sem ideias claras". Assim começa a avaliação feita pelo jornalista Sergio López, do AS, da Espanha, sobre o desempenho do Real Madrid na goleada sofrida para o Arsenal, por 3 a 0, nesta terça-feira (9), em Londres, pela ida das quartas de final da Champions League. Vinicius Júnior e Rodrygo foram eleitos os piores em campo.