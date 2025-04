Empresa responsável pelo Rio Open confirma WTA em São Paulo a partir deste ano

O Brasil voltará a sediar um torneio da elite do circuito feminino de tênis a partir deste ano. O SP Open será disputado na capital paulista entre os dias 6 e 14 de setembro deste ano, em quadra rápida. O evento, de nível WTA 250, é organizado pela mesma empresa que gere o Rio Open.

O retorno de uma competição deste nível era aguardado nos últimos anos, principalmente após o Rio Open abrir mão de sediar a competição feminina junto da masculina, no Jockey Club Brasileiro, a partir de 2016.

Em fevereiro, o diretor do Rio Open, Luiz Carvalho, já havia revelado ao Estadão que estava perto de um acerto para trazer de volta ao Brasil a competição feminina. O país não recebia um torneio feminino deste nível desde 2016, quando a chave feminina saiu do programa do Rio Open. Naquele mesmo ano a cidade de Florianópolis recebeu pela última vez a edição desta mesma estatura - em 2023 a capital catarinense começou a receber um WTA 125, logo abaixo dos WTAs 250.

Em São Paulo, a disputa do torneio vai encerrar um jejum de 25 anos sem eventos deste nível. A competição será disparada no Parque Villa-Lobos, local que já recebeu diversos torneios de tênis nas últimas décadas. O WTA vai permitir que grandes tenistas brasileiras, como Beatriz Haddad Maia e Luísa Stefani, possam voltar a competir diante da torcida.

O SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 24 no qualifying e 16 duplas num dos maiores espaços verdes da cidade de São Paulo. O qualifying será disputado nos dias 6 e 7, e a chave principal seguirá entre os dias 8 e 14.

"O SP Open vai proporcionar outros benefícios diretos e indiretos para toda população. A presença de grandes atletas, com certeza, vai estimular a prática do tênis, contribuindo para o surgimento de novos campeões. Sob a perspectiva econômica e social, vamos ter geração de emprego e renda, e aumento da arrecadação de tributos, que é revertida em melhores serviços para quem vive na Cidade. Sem dúvidas, a chegada do SP Open é uma grande conquista de São Paulo", afirma o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.