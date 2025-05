Em prova com recorde mundial, Matheus Lima bate marca sul-americana dos 300 metros com barreiras

Matheus Lima é aposta do Brasil para os Jogos de 2028. Wander Roberto / COB

O brasileiro Matheus Lima ficou em segundo lugar na prova dos 300 metros com barreiras, da etapa de abertura da Diamond League, disputada em Xiamen, na China, e estabeleceu um novo recorde sul-americano ao cronometrar 33seg98. O cearense só foi superado pelo norueguês Karsten Warholm, tricampeão mundial dos 400 metros com barreiras, que cravou 33seg05 e quebrou o recorde mundial da distância.

— Meu grande objetivo é chegar entre os primeiros e fazer um recorde pessoal nos 400 metros com barreiras. Os 300 metros com barreiras foram um bom teste. Estou confiante, treinando bem e saudável — disse Matheus, que na etapa da Silésia, na Polônia, em 2024, fez 48seg12 nos 400 metros com barreiras, sua melhor marca pessoal e também índice para o Mundial de Tóquio, no Japão, que será disputado em setembro.

A prova dos 300 metros com barreiras não faz parte do programa olímpico e, recentemente, a World Athletics (Federação Internacional) anunciou que ela se tornará uma prova oficial.

O pódio em Xiamen ainda teve o japonês Ken Toyoda, que marcou 34seg22.

Matheus foi o único brasileiro a competir na etapa que deu início a temporada 2025 da Diamons League, o principal circuito do atletismo mundial. Ele voltará a correr no dia 3 de maio, mais uma vez na China, em Shaoxing, desta vez nos 400 metros com barreiras.

Campeões olímpicos abrem temporada com vitória

Kipyegon fez ótima marca nos 2 mil metros. ADEK BERRY / AFP

Outros destaques deste sábado (26) foram as quenianas Faith Kipyegon e Beatrice Chebet, o sueco Armand Duplantis e a estadunidense Valarie Allman. Medalhistas de ouro em Paris 2024, eles abriram suas campanhas com vitórias impressionantes.

Kipyegon ganhou os 1.000 metros com 2min29seg21, a terceira melhor marca da história. A australiana Abby Caldwell ficou em segundo lugar, com um recorde da Oceania de 2min32seg94. Sua compatriota Sarah Billings completou o pódio.

Mondo Duplantis não chegou a superar os 6 metros no salto com vara, mas protagonizou uma boa disputa com o grego Emmanouli Karalis. O sueco saltou 5m92cm e superou o rival, que parou nos 5m82cm. O holandês Menno Vloon também saltou 5m82cm e ficou com o bronze.

Campeã olímpica dos 5 e 10 mil metros, Beatrice Chebet se impôs nos 5 mil ao marcar 14min27seg12, superando as etíopes Gudaf Tsegay (14min28seg18) e Birke Haylom (14min28seg80).

Bicampeã olímpica do lançamento do disco, a estadunidense Valarie Allman confirmou o favoritismo e com 68m95cm garantiu o ouro. A prata ficou com a cubana Yaimé Pérez (66m26cm) e o bronze foi para Laulauga Tausaga, dos Estados Unidos, com 64m91cm.