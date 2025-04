Em jogo de oito gols, Real Madrid elimina Real Sociedad na prorrogação e vai à final da Copa do Rei

Em noite de sete gols no tempo normal, Endrick marcou uma vez e Vini Jr. deu duas assistências. OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid se classificou para a final da Copa do Rei da Espanha, nesta terça-feira (1°), ao superar o Real Sociedad, no Santiago Bernabéu. O duelo terminou em 4 a 3 no tempo normal para os visitantes. Na prorrogação, Rüdiger deu a vitória aos merengues. No jogo de ida, o time treinado por Carlo Ancelotti havia vencido fora de casa por 1 a 0, com gol de Endrick.

Nesta quarta-feira (2), Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam pela outra semifinal, às 16h30min, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Na ida, no Montjuïc, o jogo terminou 4 a 4.

Tudo igual no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Real Madrid quase abriu o placar com Endrick, aos sete minutos. Após ganhar disputa de corpo do zagueiro adversário, o atacante virou uma bicicleta dentro da área, mas a bola foi para fora.

Apesar do favoritismo, quem abriu o placar foi a Real Sociedad. Aos 15 minutos, após lançamento, Marín desviou de cabeça e deixou Barrenetxea livre. O jogador entrou na área pelo lado esquerdo de ataque e finalizou entre as pernas de Lunin.

O gol de empate do clube merengue veio aos 30 minutos. Em jogada pelo lado esquerdo, Vini Jr. acertou belo passe de três dedos para Endrick. O centroavante entrou cara a cara contra o goleiro Álex Remiro e marcou um golaço por cobertura.

Este foi o quinto gol do brasileiro em cinco jogos disputados na competição. Ele é o vice-artilheiro do torneio, estando atrás de Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, que tem seis gols.

Um novo jogo no segundo tempo da partida

Na etapa complementar, o jogo tomou novos rumos. Após boa atuação, Endrick deu lugar a Mbappé aos 21 minutos. O ex-jogador do Palmeiras foi aplaudido e teve seu nome gritado pelos torcedores.

No entanto, quem melhorou foi a Real Sociedad, que marcou duas vezes, sendo os dois gols marcados por Alaba, contra. No primeiro, aos 27 minutos, Marín foi até a linha de fundo, cruzou rasteiro, a bola bateu na perna do defensor e entrou no fundo das redes. Já o segundo foi sete minutos depois, quando Oyarzabal chutou forte na direção do gol e o zagueiro desviou, enganando o goleiro Lunin. Placar: 3 a 1.

Zagueiro Alaba (deitado) fez dois gols contra e falhou na marcação no terceiro gol da Real Sociedad. OSCAR DEL POZO / AFP

O resultado classificava os visitantes, mas o Real Madrid voltou a marcar logo em seguida. Aos 36, Vini Jr. fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou para Bellingham, que finalizou de primeira e descontou: 3 a 2.

Quatro minutos depois, Rodrygo cobrou escanteio e Tchouaméni cabeceou no centro do gol. O goleiro se atrapalhou e acabou falhando no lance: 3 a 3.

E quando a classificação parecia decidida para o Real Madrid, Oyarzabal marcou o gol que levou o jogo para a prorrogação. Aos 47 minutos, após falta cobrada no lado direito de ataque, ele cabeceou e fez o quarto gol dos visitantes.

O gol da classificação