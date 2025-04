Em busca do primeiro título da Champions League, Arsenal e PSG duelam por segunda chance

Gol marcado por Belletti acabou com o sonho do Arsenal. GABRIEL BOUYS / AFP

Arsenal e Paris Saint-Germain (PSG) carregam juntos a obsessão de conquistar o primeiro título da Champions League. Os clubes têm em comum o fato de terem perdido uma decisão de maneira dramática.

Agora, os dois se enfrentam na semifinal da atual edição do torneio. Assim, apenas um terá a segunda chance de se sagrar campeão.

O jogo de ida entre Arsenal e PSG ocorre nesta terça-feira (29), em Londres. Enquanto a volta será na próxima semana, em Paris.

Os gunners passaram pelo Real Madrid nas quartas de final, com duas importantes vitórias no confronto. Os franceses superaram o Aston Villa em um duelo que quase foi para a prorrogação.

A oportunidade do Arsenal

Na temporada 2005/2006, o Arsenal chegou a sua primeira final, no Stade de France, na capital francesa. O adversário foi o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que venceu por 2 a 1 de virada.

No elenco inglês havia o brasileiro Gilberto Silva, o espanhol Fàbregas no início da carreira e o francês Thierry Henry como grande craque.

O primeiro tempo começou com um grande problema para o Arsenal. O goleiro Lehmann foi expulso aos 18 minutos, deixando a equipe com um a menos. No entanto, aos 37, o zagueiro Campbell marcou para os gunners.

A desvantagem no placar e a vantagem numérica em campo fez com que o Barça fosse para cima no segundo tempo. A pressão catalã deu resultado aos 31 minutos, com gol do camaronês Eto'o.

No entanto, foi do banco que saiu o vilão da história do Arsenal. O brasileiro Belletti tabelou com o sueco Larsson — que também havia entrado no segundo tempo e deu as duas assistências — e, mesmo com pouco ângulo, finalizou entre as pernas do goleiro Almunia para dar o título ao Barcelona.

O quase do PSG

Neymar ficou próximo de vencer a Champions League pelo PSG. Manu Fernandez / POOL/AFP

A grande oportunidade do clube francês foi em 2019/2020. A decisão ocorreu em um momento triste da humanidade. Em Lisboa, o Estádio da Luz, não recebeu público por conta da pandemia do coronavírus.

Mesmo assim, PSG e Bayern de Munique fizeram uma decisão de alto nível. O placar final foi de 1 a 0 para os alemães.

O ataque parisiense formado por Di Maria, Neymar e Mbappé criou bastante. Do outro lado, o goleiro Neuer estava numa noite inspirada para não sofrer gols.

A rede balançou no segundo tempo, com o francês Coman, de cabeça. Não foi a única chance do Bayern, que criou perigo com Lewandowski. Contudo, o PSG teve mais volume e chances mais claras de vencer.

