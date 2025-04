"É preciso jogar com cabeça, coração e colhões", diz Ancelotti

O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou nesta terça-feira (15) os ingredientes que seus jogadores precisam reunir para reverter o 3 a 0 sofrido no jogo de ida das quartas de final da Champions contra o Arsenal: "Cabeça, coração e colhões".

"Precisamos de uma partida no nosso nível máximo, para jogar uma partida séria com cabeça, com coração e com colhões, como diz [o tenista Carlos] Alcaraz, que gostei muito", disse Ancelotti em entrevista coletiva antes do jogo de volta da Liga dos Campeões no Bernabéu.