Duplas brasileiras conquistam duas pratas e um bronze no Circuito Mundial de vôlei de praia

Rebeca e Carol Solberg (E) e Duda e Ana Patrícia (D), as duplas brasileiras no pódio feminino.

O Brasil perdeu neste domingo (20), a chance de manter 100% de aproveitamento, nas disputas femininas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de vôlei de praia .

Na final da etapa de Brasília, as estadunidenses Kristen Nuss e Taryn Brasher derrotaram Carol Solberg e Rebeca, campeãs em Quintana Roo, no México, por 2 sets a 0, parciais de 22/20 e 21/19 e garantiram o terceiro pódio em três etapas, após o bronze no torneio mexicano e a prata em Saquarema, no Rio de Janeiro, quando perderam para Thâmela e Vic.