Dunga, Casillas, Forlán e Higuita serão introduzidos no Hall da Fama do Futebol no México

O ex-capitão da seleção brasileira Dunga, o espanhol Iker Casillas, o uruguaio Diego Forlán e o colombiano René Higuita foram escolhidos nesta segunda-feira (7) entre as 18 lendas da décima terceira geração induzidos no Hall da Fama do Futebol Internacional, localizado em Pachuca e endossado pela Fifa.

"Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, Diego Forlán e René Higuita entram no Hall da Fama", anunciou Antonio Moreno, diretor da entidade, sobre os seis ex-jogadores eleitos na categoria internacional.

Na categoria nacional, que inclui jogadores mexicanos, foram selecionados cinco que disputaram Copas do Mundo: Luis Flores, Miguel España, Ignacio Ambriz, Juan Francisco Palencia e Gerardo Torrado.

O grupo de seis jogadores do futebol mexicano foi completado pelo meio-campista brasileiro Tita, ex-jogador do León e que fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo da Itália em 1990.

As duas lendas selecionadas na categoria de decano internacional são o goleiro argentino Ubaldo Matildo Fillol, campeão mundial na Argentina em 1978, e o meio-campista espanhol José Martínez 'Pirri', que jogou no Real Madrid nos anos 1960 e 70.

Na categoria internacional do futebol feminino, foi selecionada a atacante Abby Wambach, artilheira da seleção dos Estados Unidos.

E no futebol feminino nacional, será introduzida a meio-campista Guadalupe Tovar, capitã da seleção mexicana na Copa do Mundo Feminina de 1971.

Jornalistas de 45 países participaram da votação, tanto presencial quanto remotamente: 11 da América do Norte, Central e Caribe, 10 da América do Sul, 14 da Europa, 6 da Ásia e 4 da África. A cerimônia de introdução desta geração acontecerá no dia 11 de novembro em Pachuca.