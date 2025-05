Dudu retorna aos treinos no Cruzeiro, mas futuro no clube está indefinido

O atacante Dudu foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro após o episódio envolvendo o atrito do atleta com o técnico Leonardo Jardim. Uma reunião nesta quarta-feira entre o estafe do atacante e a diretoria do clube selou o seu retorno aos treinos. Apesar da aproximação entre as partes, o futuro do camisa 7 na equipe mineira está indefinido.