Drugovich é confirmado em treino livre do GP do Bahrein de F-1

O Brasil terá dois pilotos na pista no primeiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1, na sexta-feira. Gabriel Bortoleto, da Sauber, terá a companhia de Felipe Drugovich, na Aston Martin. A participação do piloto reserva, que substituirá o titular Fernando Alonso, faz parte da programação do time britânico.

Pelas regras da F-1, cada piloto do grid precisa liberar seu assento para estreantes em duas sessões de treino livre ao longo da temporada. Na sexta, o outro carro da Aston Martin será pilotado pelo titular Lance Stroll.

"Estou muito feliz por voltar a pilotar um carro de F-1, especialmente no início da temporada. Tenho me preparado no simulador para sentir o carro e o Bahrein é uma pista que conheço bem e gosto muito de dirigir", comentou o brasileiro de 24 anos.

Drugovich já conhece bem o Circuito Internacional de Sakhir, nos arredores da capital Manama, por ter substituído Stroll nos testes de pré-temporada de 2023. O canadense havia sofrido fratura em seus punhos em um acidente de bicicleta na Espanha.

"Estou animado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que ela precisa para dar o melhor de si neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe por seu apoio contínuo."

Drugovich vem se acostumando a ocupar o assento da Aston Martin em testes e treinos livres nos últimos anos. Ele pilotou um dos carros da equipe nos testes de pós-temporada nos últimos três anos. Além disso, participou de cinco treinos livres em fins de semana de corrida neste período.