Draft NFL 2025: horários e onde assistir

O draft NFL 2025 começa nesta quinta-feira (24) e vai até sábado (26). O processo de recrutamento de jogadores universitários para a liga profissional de futebol americano será realizado no Lambeau Field, estádio do Green Bay Packers .

As 32 franquias da NFL terão escolhas durante sete rodadas, com objetivo de trazer jogadores que se destacaram no College Football para reforçar os elencos. Na quinta ocorrerá a primeira rodada, na qual são selecionados os principais atletas universitários.

Horários do draft NFL 2025

Onde assistir ao draft NFL 2025

O evento será transmitido gratuitamente no NFL Gamepass no DAZN, além da ESPN/Disney+ e no canal do YouTube da NFL Brasil.